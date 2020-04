Anderlecht, Nasri: "Non è vero che sono scomparso. Parlo tutti i giorni col medico del club"

Samir Nasri ha rotto il silenzio. L'Anderlecht non ha notizie da diverse settimane del francese, tanto da valutarne il licenziamento a due mesi dalla scadenza naturale del contratto. Il giocatore ha parlato in una videochat a L'Equipe: "Queste sono sciocchezze. Dove sarei scomparso? Parlo col medico sociale ogni giorno. È lui che mi manda le sessioni che devo fare. Parlo con Vincent (Kompany, giocatore e allenatore dell'Anderlecht) quindi basta con le speculazioni". 33 anni a giugno, Nasri ha parlato anche del futuro: "Sto aspettando di sapere se la stagione riprenderà. Per quella successiva si vedrà in seguito".