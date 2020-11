Andorra-Lettonia, formazioni ufficiali: in panchina il centrocampista del Mantova Saveljevs

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Andorra-Lettonia. In panchina l'unico "italiano" della sfida, ossia Aleksejs Saveljevs, centrocampista del Mantova:

ANDORRA (4-4-2): Gomes; Jordi Rubio, Garcia, Emili Garcia, San Nicolas; C. Martinez, Rebés, Pujol, Cervoa; Fernandez, M. Vieira. All. Koldo Alvarez.

LETTONIA (4-4-2): Ozola; Savalnieks, Cernomordija, Dubra, Jurkovskis; Kamess, Karklins, Zujzins, Ciganiks; J. Ikaunieks, Gurkovskis. All. Dainis Kalakevics.

ARBITRO: Dimitar Meckarovski (Macedonia del Nord)