Anelka su Mbappé: "Non ha nulla da imparare da me, ma io sono stato un pioniere"

Ala vigilia dell'uscita del documentario sulla sua vita, che sarà trasmesso su Netflix, Nicolas Anelka ha parlato a Le Parisien delle potenzialità del connazionale Kylian Mbappé: "Tecnicamente e mentalmente è forte, non ha bisogno di trarre ispirazione da me e dalla mia esperienza. Ma io sono stato uno dei primi ad essere andato all'estero e ad essere stato pagato tanti soldi (il Real sborsò 35 milioni, ndr). Sono stato anche il primo a lavorare con la mia famiglia, con i miei fratelli, in un momento in cui tutti disapprovavano. Oggi è quasi naturale. Sono stato un pioniere, ho aperto la strada. Mbappé, oggi, beneficia anche della mia esperienza di 20 anni fa. E fa bene".