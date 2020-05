Angers, El Melali denunciato: si masturbava in cortile. L'algerino aveva rinnovato due giorni fa

Solamente due giorni fa aveva prolungato il contratto fino al 2023. Farid El Melali, ala algerina dell'Angers, ora sale alla ribalta delle cronache poiché denunciato dai vicini di casa che lo hanno sorpreso mentre si masturbava in pubblico. Conferme dalla Polizia che ha interrogato il giocatore lunedì sera e ha riferito che El Melali abbia riconosciuto di aver avuto un "atteggiamento inappropriato". Non è la prima volta che l'algeriano è "pizzicato" in questi atteggiamenti, riporta una fonte della Polizia. In sua difesa, l'avvocato Sandra Chirac-Kollarik, ha dichiarato: "Non stava prendendo di mira nessuno e non era aggressivo con nessuno". El Melali verrà processato.