Angers-Lione, le formazioni ufficiali: Paquetà titolare, De Sciglio e Aouar in panchina

Alle 17 toccherà al Lione scendere in campo in Ligue 1 e affronterà l'Angers in trasferta. I padroni di casa punteranno sul 4-2-3-1 con Bahoken in attacco. Diversi i cambi di Rudi Garcia che lascia Aouar e Dembelè in panchina e punta su Paquetà e Depay.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ANGERS (4-2-3-1): Bernardoni; Manceau, Traoré, Thomas, Doumbia; Amadou, Capelle; Thioub, Fulgini, Pereira Lage; Bahoken.

LIONE (4-3-3): Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Bard; Caqueret, Mendes, Paqueta; Kadewere, Memphis, Cherki.