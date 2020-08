Annullata Klaksvik-S. Bratislava. Gli slovacchi tuonano: "Avevamo abbastanza negativi al Covid"

vedi letture

La sfida fra Klaksvik e Slovan Bratislava è stata per il momento annullata a causa delle numerose positività al COVID-19 riscontrate nelle ultime ore tra le fila del club slovacco. Una decisione, quella presa dall'UEFA riguardo alla gara inizialmente in programma questa sera alle Isole Fær Øer e valida per i preliminari di Champions League, che ha fatto andare su tutte le furie gli ospiti.

Questo il loro comunicato ufficiale: "Abbiamo compiuto ogni sforzo per far sì che la partita si svolgesse. A questo punto, però, è importante sottolineare che la UEFA ha annullato la partita, ma non ha ancora deciso cosa succederà dopo. Attendiamo ulteriori segnali dalla UEFA, che dovrebbe informarci nelle prossime ore. Per ora, la partita è stata ufficialmente annullata, non posticipata. Vorremmo sottolineare ancora una volta che abbiamo adempiuto a tutto quanto richiesto dal protocollo UEFA e che avremmo avuto abbastanza giocatori con test negativi pronti per giocare la partita. Vedremo come si svilupperà ulteriormente la situazione", le parole del direttore generale del club Ivan Kmotrík Jr.