Ansu Fati e Jesus Navas ko. La Spagna chiama Asensio e Belerin al loro posto

L’attaccante del Real Madrid Marco Asensio ha sostituito Ansu Fati nelle convocazioni di Luis Enrique per le prossime gare della Spagna. Il talento blaugrana nella giornata di ieri ha riportato una lesione del menisco e probabilmente non sarà disponibile per tutto il 2020. Nelle scorse ore Luis Enrique aveva chiamato anche Hector Bellerin al posto di Jesus Navas, anche lui out per infortunio.