Aouar ha detto sì all'Arsenal, ma ci sono 20 milioni di distanza tra Gunners e Olympique Lione

L'Arsenal continua a lavorare per regalare a mister Arteta il colpo Houssem Aouar. Come riporta RMC Sport, resta però ancora una distanza importante tra le parti: i Gunners offrono poco meno di 40 milioni, mentre l'Olympique Lione ne chiede circa 20 in più. Su Aouar, che ha già dato il via libera al suo trasferimento a Londra, è stato forte nelle scorse settimane anche il pressing della Juventus.