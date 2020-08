Aouar prima di OL-Bayern: "10 anni fa portavo il telone della Champions. 10 anni dopo..."

vedi letture

A poche ore dal fischio d'inizio di Olympique Lione-Bayern Monaco, seconda semifinale di Champions League, Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 dei francesi ha voluto condividere un ricordo personale in vista della sfida contro i bavaresi tramite il suo profilo ufficiale su Twitter: "Dieci anni fa sono entrato in campo per portare il telone della Champions League in occasione della semifinale Lione-Bayern. Dieci anni dopo...". Sarà in campo da protagonista.