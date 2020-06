Aouchiche dirà addio al PSG. Mbappe prova a convincerlo: "Se rinnovi, ti regalo scarpe nuove"

Adil Aouchiche non resterà al Paris Saint-Germain. Il diciassettenne, considerato un talento straordinario, sarà l'ennesimo giovane a lasciare il club capitolino a parametro zero e dovrebbe trasferirsi al Saint-Etienne, dove avrà la possibilità di giocare con maggiore frequenza. Ma un amico speciale lo ha invitato a firmare il rinnovo del contratto: è Kylian Mbappé, stella del presente e del futuro, che ha provato a "ingolosire" il compagno di squadra promettendogli delle scarpe nuove, rispondendo a un post Instagram in cui Aouchiche metteva in mostra le sue nuove calzature. Immediata la risposta dell'attaccante: "Ho fiducia in te, mi devi già troppo".