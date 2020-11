APOEL Nicosia, niente Panucci per la panchina: manca l'accordo economico tra le parti

vedi letture

Niente APOEL Nicosia per Christian Panucci. L'ex ct dell'Albania piaceva al club cipriota, ma come riportato da Sky Sport le parti non hanno trovato l'accordo. Il club, attualmente decimo in campionato e distante 11 punti dalla capolista Apollon, ha esonerato Marinos Ouzounidis per via dello scarso rendimento.