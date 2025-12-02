Arbitri sotto accusa anche in Francia: riconosciuto errore grave di Turpin in Monaco-PSG

Non ha sorpreso la presa di posizione della Direzione Arbitrale della FFF sul contatto pericoloso tra Lamine Camara e il portiere Lucas Chevalier durante la sfida tra Monaco e Paris Saint-Germain (1-0). Secondo l’organo ufficiale, l’attaccante del Monaco avrebbe dovuto essere espulso, e l’arbitro Clément Turpin avrebbe dovuto consultare il VAR per correggere la decisione sul campo.

Nel comunicato pubblicato sul sito della Federazione, la Direzione Arbitrale spiega che il tackle di Camara è stato effettuato "senza controllo, con velocità e intensità, e in ritardo rispetto al momento in cui il portiere gioca il pallone". L’azione ha colpito direttamente il piede destro di Chevalier, mettendo in chiaro pericolo l’integrità fisica del giocatore.

Secondo la Legge 12, si tratta di un fallo grave che avrebbe richiesto l’espulsione immediata. Inoltre, sottolineano gli esperti, in situazioni come questa era necessario un check a bordo campo con il VAR per correggere l'eventuale errore dell’arbitro.