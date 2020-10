Arbitro di Perù-Brasile insultato, Casemiro lo difende: "In Sudamerica bisogna avere più rispetto"

La vittoria sofferta del Brasile in Perù ha lasciato diversi strascichi a causa dell'arbitraggio del cileno Julio Bascuñán. Al termine della partita, il centrocampista Casemiro ha commentato gli insulti provenienti dagli spalti indirizzati al direttore di gara: "A volte l'arbitro può sbagliare e il VAR interviene per aiutare, ma dobbiamo avere un po' più di rispetto in Sudamerica. In Europa questo non si vede. Siamo un esempio e dobbiamo avere un po' di rispetto".