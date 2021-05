Argentina, aumenta il numero di contagiati. Scatta il lockdown, si ferma il calcio nazionale

Aumentano i casi positivi al Covid in Argentina, una situazione che ha portato il Governo a prendere misure drastiche. Da oggi al 30 maggio saranno sospese tutte le attività non essenziali nelle zone ad alto rischio o di allarme epidemiologico. Di conseguenza si ferma anche il calcio: la Copa de la Liga Profesional, creata ad hoc per accompagnare le squadre verso l'inizio del campionato 2021/22, sarà sospesa. Il torneo, arrivato alle semifinali, è rinviato a data da destinarsi. Punto di domanda sulle partite di Copa Libertadores e Copa Sudamericana: resta da vedere se le squadre argentine coinvolte godranno di un permesso speciale per allenarsi e se potranno ospitare le gare interne nel proprio stadio.