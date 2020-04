Argentina, il calcio si ferma: le squadre qualificate alla Copa Libertadores oltre al Boca Juniors

vedi letture

Il calcio si ferma in Argentina: niente promozioni né retrocessioni, ma la Copa Libertadores avrà comunque le sue qualificate. L'unico club qualificatosi finora sul campo era stato il Boca Juniors, vincitore dell'ultimo campionato, al quale adesso si uniscono però anche River Plate, Racing Club de Avellaneda e Argentinos Juniors, grazie ai punti della Superliga e ai risultati della prima giornata di Copa Superliga. Restano così altri due posti in palio, per il vincitore della Copa Superliga e per quello della Copa Argentina . In Copa Sudamericana andranno invece Velez, San Lorenzo, Newell's, Talleres, Defensa y Justicia e Lanus. Se non si dovessero però giocare i due suddetti tornei (Copa Superliga e Copa Argentina) nel secondo semestre del 2020, le due prime qualificate alla Sudamericana passerebbero in Libertadores lasciando a loro volta spazio a Rosario Central e Arsenal, in virtù della classifica generale.