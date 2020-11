Argentina, il ct Scaloni rassicura tutti: "Messi sta bene, è felice e non ha alcun problema"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di qualificazione al Mondiale contro il Perù, il ct Lionel Scaloni è stato interpellato - come ormai di consueto - anche sul rendimento e sull'umore di Lionel Messi: "Contro il Paraguay ha fatto una buona gara, peccato per il gol annullato perché la giocata di Leo era stata stupenda. L'ho visto bene, in condizione e contento. Messi non ha alcun problema", la rassicurazione del tecnico della Nazionale argentina sulla Pulga.

Messi, come scrivono in patria, non sembra però ancor aver digerito il caso di mercato che quest'estate gli ha impedito di lasciare il Barcellona. Cosa fare per restituirgli la serenità in campo? Si chiedono dunque, ormai da giorni, i media argentini...