Argentina, il Ministro dello Sport: "Tempi lunghi per un ritorno dei tifosi allo stadio"

Il ministro del Turismo e dello Sport dell'Argentina, Matias Lammens, ha avvertito il pubblico che non ci sarà possibilità di andare allo stadio nei prossimi mesi: "Non so se durerà fino al prossimo anno, ma direi che sarà così almeno fino alla fine dell'anno. Sarebbe un rischio inutile lavoriamo affinché il calcio possa tornare con un protocollo scritto circa il ritorno agli allenamenti e le partite. Per il ritorno del pubblico manca ancora tanto".