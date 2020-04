Argentina, Lucchetti: "In Primera Division solo il 10% può stare senza stipendio per 2-3 mesi"

vedi letture

Nelle scorse settimane Carlos Tevez aveva dichiarato che i calciatori possono stare anche sei mesi o un anno senza percepire soldi. Una frase che ha scatenato enormi polemiche in Argentina da parte dei colleghi, specie quelli delle categorie inferiori. Ma anche in Primera la situazione non è come quella disegnata dall'ex Juventus. A dichiararlo Christian Lucchetti, portiere e capitano dell'Atlético Tucuman: "In Primera solo un 10% può stare due o tre mesi senza ricevere soldi, perché la maggior parte di essa vive giorno per giorno". ha dichiarato a La Gaceta: "Questa è la verità, al di là del fatto che le persone pensino che i giocatori guadagnino una fortuna".