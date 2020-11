Argentina-Paraguay 1-1, bocciati gli "italiani". Lautaro non punge, Martinez Quarta causa un rigore

Tutti bocciati gli "italiani" d'Argentina. TycSports dà i voti alla Seleccion dopo il contestato pari contro il Paraguay. Sono in pochi a salvarsi, a dire il vero, ossia l'autore del gol Nicolas Gonzalez che merita 7, sufficienza per Otamendi e Lo Celso. Giù tutti gli altri, in particolar modo Ocampos che ha preso 4. Un cinque pieno per Lionel Messi che "ha giocato una partita a parte con l'arbitro". Voto 5 anche a Lautaro Martinez: "Ha giocato così tanto spalle alla porta che quando gli sono arrivati due palloni importanti in area non era in zona". Insufficienza per De Paul che comunque: "A destra ha trovato più mobilità e partecipazione rispetto alle ultime due partite". Per Martinez Quarta pesa invece il rigore che ha procurato e che ha portato al vantaggio dl Paraguay.