Argentina, River e Boca si giocano il titolo. Ultimo atto stanotte, un punto di differenza

Ultima giornata del campionato argentino in programma. Questa notte si saprà chi sarà il campione: due squadre in corsa, divise da un punto, ossia le eterne rivali River Plate e Boca Juniors. Un punto di vantaggio per i Millonarios, che saranno impegnati sul campo dell'Atlético Tucuman che poco ha da dire alla stagione. Boca che spera in un passo falso dei rivali e nel frattempo dovrà vincere alla "Bombonera" contro il Gimnasia di Diego Armando Maradona. Le due partite si giocheranno all'1 di notte, ora italiana.