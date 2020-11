Argentina, Scaloni attacca l'arbitro e il VAR: "Fatemi respirare un po' prima di rispondere"

È furibondo il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, nei confronti dell'arbitro, il brasiliano Raphael Claus, reo di aver condizionato la partita contro il Paraguay annullando un gol a Lionel Messi e non sanzionando il paraguayo Romero per un brutto fallo su Palacios, poi finito all'ospedale: "Respiro un po' per rispondere. Penso che la questione del VAR debba essere uniformato in qualche modo, perché vi è un numero enorme di giocate in cui può essere attuato e nel nostro caso (di Palacios, ndr) non è stato attuale. Ora il giocatore starà fuori per giorni o mesi. Riguardo al nostro gol annullato io credo che fosse regolare. È chiaro che se vai a vedere l'azione al rallentatore più e più volte ti può sembrare fallo. Ma il calcio è dinamico, di contatto".