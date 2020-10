Argentina, Scaloni: "Non cambierò molto: abbiamo giocatori che stanno molto bene"

Lionel Scaloni, ct della Nazionale argentina ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Bolivia: "Non ci saranno molti cambiamenti nella squadra, ma aspetteremo gli allenamenti nel pomeriggio per confermarlo. Abbiamo giocatori che stanno molto bene e che affronteranno la partita come dovrebbe essere. Abbiamo centrocampisti con un buon passo, giocano tutti bene con la palla, la variante può essere nella profondità delle fasce, essere più o meno offensivi. Cercheremo di avere palla e di essere taglienti quando possiamo. La difficoltà è massima, giochiamo con una squadra difficile che giocherà in casa, ma abbiamo un piano e proveremo a portarlo avanti bene. L'attacco deve finalizzare perché non è una gara con andata e ritorno. Eravamo consapevoli che la partita con l'Ecuador doveva essere vinta e ora siamo molto più tranquilli e sappiamo che ci sono molte cose da migliorare. Era importante iniziare vincendo, ne siamo contenti e ora possiamo lavorare con più calma. Se vieni a difenderti e rispondi la palla o la lanci, alla fine non potrai fare nulla. Abbiamo un modo di giocare chiaro e speriamo che dia i suoi frutti".