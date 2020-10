Argentina, Scaloni verso l'esordio delle qualificazioni ai Mondiali: "Sempre con tre punte"

vedi letture

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, parla alla vigilia della partita contro l'Ecuador, gara d'esordio delle qualificazioni ai Mondiali del 2022: "Per quanto riguarda Leo, lui sarà sempre un attaccante, indipendentemente se fa il numero 9 o se gioca come seconda punta. Noi davanti vogliamo sempre avere tre opzioni e sarà così anche per la partita di domani. Non credo che al Barcellona sia cambiato il suo modo di giocare. Può fare sia la prima che la seconda punta".