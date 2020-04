Argentina, stop al campionato. L'apertura di Olé

"Copados y zafados" è il titolo di Olé di stamane in Argentina. "Si è chiusa la stagione 2019/20 e la sua calassifica finale ha definito le qualificate alla coppa. Nessuna retrocessione in nessuna categoria. Alla Libertadores: Boca, River, Racing e Argentinos. Alla Sudamericana: Vélez, San Lorenzo, Newell's, Talleres, Defensa e Lanus. Restano due posti per le coppe, relative alla Cipa Argentina e la Copa de la Superliga. Gli ultimi nel promedio (Gimnasia, Central Cordoba, Patronato) continuano in Primera. E non ci saranno retrocessioni fino alla fine del 2022.