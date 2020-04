Argentina, stop al campionato. Tapia: "Qualificate coppe decise, per 2 anni no retrocessioni"

Claudio Tapia, presidente dell’AFA, federazione argentina, ha così parlato a TNT Sports per annunciare l’imminente stop al campionato: “Nella riunione del Comité Ejecutivo di martedì si darà per conclusa la stagione 2019/2020 e a livello generale saranno qualificate alla Copa Libertadores e alla Copa Sudamericana le squadre attualmente presenti nelle prime posizioni. Resteranno in gioco invece le qualificazioni che arriveranno dalla Copa Superliga e dalla Copa Argentina (le 2 vincenti in Libertadores, le 2 finaliste perdenti in Sudamericana, ndr), competizioni che si giocheranno quando il Ministero della Salute darà l’ok. Inoltre, non ci saranno retrocessioni per la stagione 2019/2020 e per quella 2020/2021. Dovevamo prendere delle decisioni: una è dare per concluso il campionato per far sì che fossero decise le qualificate alle coppe internazionali. L’altra è quindi mantenere i posti alle coppe internazionali dalle due coppe domestiche. Inoltre dovremo definire le promozioni di tutte le categorie. Ci tengo a dirlo, le promozioni saranno definite sul campo, restano da capire le modalità delle singole categorie. Le categorie B Metropolitana, C e D hanno lo stesso regolamento, mentre quelli di Torneo Nacional e Federal A (tutte categorie inferiori rispetto al massimo campionato, la Superliga, ndr)”.

