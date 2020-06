Argentina, Tevez respinto alle porte di Tandil: voleva giocare a golf ma la città è chiusa

La passione per il golf di Carlos Tevez è piuttosto nota. L'ex attaccante della Juventus, però, è stato respinto alle porte di Tandil, dove solitamente si reca a praticare questo sport, perché la città argentina è nella fase 5 dell'isolamento sociale e non permette l'ingresso ai non residenti. L'Apache è stato fermato dagli agenti addetti al traffico, che lo hanno invitato a tornare indietro dopo aver controllato che fosse in possesso del permesso di circolazione. "Non ha avuto problemi a tornare indietro, è stato molto gentile. Ha detto che quando tutto finirà, tornerà a giocare a golf", ha dichiarato il responsabile del controllo del traffico.