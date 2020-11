Aria pesante in casa United. Contatti con Pochettino, per Solskjaer decisiva la sfida con Ancelotti

Aria pesante in casa Manchester United. La sconfitta contro l’Arsenal in Premier League e l’inatteso ko di Champions contro il Basaksehir hanno lasciato il segno e la dirigenza, spiega il Manchester Evening News, avrebbe già avuto un primo contatto con Mauricio Pochettino per l’eventuale sostituzione di Ole Gunnar Solskjaer. I Red Devils sembrano poco propensi all’esonero, al momento, ma il crocevia fondamentale sarà la prossima sfida di Premier contro l’Everton. Un eventuale ko, che rischierebbe di lasciare la squadra in zona retrocessione, sarebbe decisivo nell’ottica della decisione.