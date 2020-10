Armenia-Estonia, le formazioni ufficiali: Mkhitaryan in campo dal 1' alle spalle di Karapetya

vedi letture

Fra pochi istanti Amenia e Georgia scenderanno in campo per il match valido per il Gruppo 2 di Lega C. Questi gli schieramenti.

Armenia (4-2-3-1): Yurchenko; K. Hovhannisyan, Haroyan, Calisir, A. Hovhannisy; Wbeymar, A. Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Bayramyan; Karapetya.

Georgia (4-2-3-1): Makaridze; Jigauri, Kobakhidze, Grigalava, Navalovski; Aburjania, Kankava; Shengelia, Gvilia, Qazaishvili; Katcharava.