Arsenal, a giugno Ozil saluta ma fino ad allora? Arteta non esclude un suo futuro impiego

vedi letture

Ancora mai impiegato, nonostante un contratto onerosissimo, il fantasista tedesco Mesut Ozil è ormai prossimo ai saluti con l'Arsenal in estate. Ma fino ad allora, che ne sarà di lui? L'edizione domenicale di Star riporta la versione del manager Mikel Arteta, che non ha escluso di poterlo utilizzare da qui al giugno prossimo, quando l'accordo del 32enne scadrà. Per lui si parla già di un futuro in MLS.