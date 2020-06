Arsenal, accordo per il riscatto definitivo di Pablo Mari: al Flamengo circa 15 milioni

Pablo Mari si trova in prestito dal Flamengo all'Arsenal e ha stregato tutti in Premier League prima del suo infortunio. Secondo il Mail on Sunday, i Gunners avrebbero già trovato un accordo con il club brasiliano per trasformare il trasferimento in una operazione a titolo definitivo: saranno sborsati poco più di 15 milioni di euro al Flamengo per tenerlo all'Emirates.