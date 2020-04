Arsenal, anche il Manchester City si mette sulle tracce di Aubameyang

Anche il Manchester City potrebbe iscriversi alla corsa per arrivare a Pierre-Emerick Aubameyang, con l'attaccante ogni giorno più vicino all'addio all'Arsenal. Il giocatore è stato accostato anche al Barcellona, che però non ha mai confermato l'interessamento. Quel che è certo è che sarà un calciomercato movimentato per l'ex Borussia, visto che ha il cartellino in scadenza nel 2021 e che i Gunners non sono riusciti a fare breccia per arrivare al rinnovo. A riportarlo è Don Balon.