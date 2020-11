Arsenal, Arteta: "Alcuni calciatore giocano troppe gare! Dobbiamo proteggerli"

vedi letture

Mikel Arteta, prima della gara contro l'Aston Villa, ha spiegato di temere molto per la saluti dei giocatori dell'Arsenal impegnati in un calendario folle tra club e nazionali: “È un problema per tutti gli allenatori e per tutte le società, perché alcuni giocatori giocheranno tutte e tre le partite. Quindi a volte abbiamo a che fare con questi giocatori quando sono in un club, il che è un po' folle. Ma dobbiamo proteggere i nostri giocatori. Il paese in cui viaggeranno, il modo in cui saranno esposti non è qualcosa che possiamo cambiare in questo momento, ma dobbiamo accettarlo. E dobbiamo fare del nostro meglio per prenderci cura dei nostri giocatori, che è la cosa più importante".