Arsenal, Arteta: "Atteggiamento giusto ma avremmo meritato di più"

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, si è così espresso al termine del match perso 1-0 contro il Manchester City: "Sono deluso perché avremmo meritato sicuramente qualcosa in più dal punto di vista del risultato. Non potevo chiedere di più alla mia squadra, a parte il fatto che avremmo dovuto sfruttare meglio le poche occasioni che abbiamo avuto per fare gol; non ho nulla da dire riguardo all'atteggiamento perché i miei giocatori sono scesi in campo con il piglio giusto. Ho chiesto all'arbitro di rivedere le immagini di un'azione in cui sembrava esserci stato un fallo di Walker, mi ha detto che il VAR aveva già giudicato il tutto come regolare ma non capisco come sia stato possibile impiegare solo due secondi per fare la valutazione".