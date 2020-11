Arsenal, Arteta: "Avevamo bisogno della vittoria con lo United, David Luiz sarà convocato"

Il manager dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Molde partendo dalla vittoria contro il Manchester United: "Ovviamente ne avevamo bisogno perché siamo rimasti molto delusi dal risultato contro il Leicester, considerando com'è andata la partita. Ma vedere la reazione della squadra in uno stadio del genere, con la storia che abbiamo in termini di risultati giocando all'Old Trafford, e poi il coraggio, penso che siamo stati noi dal primo minuto. Per ottenere un grande risultato c'è ovviamente sempre un grande vantaggio in termini di fiducia e convinzione e ora si tratta di essere coerenti e farlo di nuovo tre giorni dopo. David Luiz? E' disponibile, si è allenato bene in questi giorni quindi sarà convocato".