Arsenal, Arteta bacchetta Pepe. Lui si scusa per l'espulsione: "Non ho scusanti"

L'esterno offensivo dell'Arsenal, Nicolas Pepe, è tornato sulla sua espulsione contro il Leeds, nella gara terminata 0-0. "Ho lasciato la mia squadra in dieci in un momento cruciale della partita, non ci sono scuse per il mio comportamento. Sono profondamente addolorato e voglio scusarmi con i tifosi, i compagni di squadra, l'allenatore e tutti al club". Lo stesso tecnico dei Gunners, nel dopo partita, aveva condannato il comportamento dell'ex Lille, etichettandolo come "inaccettabile".