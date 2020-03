Arsenal, Arteta dopo il coronavirus: "Migliorato in 3-4 giorni: ora sto bene"

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, è tornato a parlare per la prima volta dopo aver contratto il Covid-19: "Ora sto molto bene - ha dichiarato a La Sexta in Spagna - sento di essermi ripreso. Mi ci sono voluti tre o quattro giorni per iniziare a sentirmi molto meglio e con più energia. Ho lasciato tutti i sintomi alle spalle e ora mi sento molto meglio. Tutto è successo molto velocemente - racconta l'ex assistente di Guardiola - martedì pomeriggio mi sentivo così e così e sono andato a trovare il medico che però non c'era. Ho ricevuto una telefonata dal consiglio d'amministrazione dopo l'allenamento mentre tornavo a casa in macchina, comunicandomi che il presidente dell'Olympiacos era risultato positivo e che tutti quelli con cui era entrato in contatto erano a rischio. Ho continuato dicendo loro che non mi sentivo bene e che avevamo un problema visto che molti giocatori avevano avuto contatti con il presidente dei greci. Ho fatto il test il giorno dopo e mi è stato diagnosticato il coronavirus il venerdì, poi l'abbiamo subito comunicato alla Premier League. Ovviamente tutti quelli che sono entrati in contatto con me sono andati subito in quarantena e di conseguenza, il campionato e gli allenamenti andavano immediatamente sospesi".