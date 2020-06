Arsenal, Arteta furioso: "Partita buttata via: è una sconfitta inaccettabile"

Seconda sconfitta in tre giorni subita dall'Arsenal, che dopo il recupero perso contro il Manchester City, è stato battuto in rimonta dal Brighton. "Sono molto frustrato. È inaccettabile il modo in cui abbiamo perso la partita", ha ammesso dopo la gara il manager dei Gunners Mikel Arteta. "Ci piace correre dei rischi e so che abbiamo una squadra giovane ma, comunque, abbiamo buttato via la partita, dovevamo chiuderla prima. Credo che sia una sconfitta diversa da quella contro il Manchester City, ma abbiamo subito gol troppo facilmente".