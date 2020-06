Arsenal, Arteta: "Grande prestazione, ora la semifinale. Vincere la Fa Cup sarebbe importante"

vedi letture

Con il 2-1 rifilato al Southampton, l'Arsenal ha conquistato un posto nella semifinale di Fa Cup e dopo la gara Mikel Arteta ha detto: "Sono davvero contento. Giocare in casa dello Sheffield è sempre difficile ma ora torneremo a Wembley. Sono davvero contento dell'atteggiamento e delle prestazioni dei giocatori. È una grande opportunità per provare a vincere un titolo e giocare in Europa. Abbiamo giocato quattro partite in trasferta dopo lo stop. Stiamo giocando ogni tre giorni ma siamo stati bravi a vincere la partita".