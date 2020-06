Arsenal, Arteta: "Grande prova da parte di tutti, volevamo uscire dalla crisi"

Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dell'Arsenal Arteta dopo la vittoria sul Southampton.

Esulta l’Arsenal di Mikel Arteta, capace di risollevarsi dopo due sconfitte consecutive andando a vincere sul campo del Southampton. A fine gara, il tecnico dei Gunners ha commentato così il successo esterno contro i Saints: “Abbiamo avuto due settimane molto difficili, in cui è successo di tutto. Avevamo voglia di uscire da questo momento e la reazione di oggi è stata molto positiva. Vogliamo giocare bene, divertirci e competere con ogni avversario. Non mi sembra giusto parlare di un singolo: oggi tutti i giocatori, sia quelli che hanno giocato dall’inizio che quelli entrati a gara in corso, hanno dato tutto per vincere e sono molto felice della prova di tutti i miei ragazzi. Le sconfitte contro City e Brighton sono molto diverse: contro i Citizens abbiamo perso due giocatori in 20 minuti, mentre nell’altra sfida avevamo il controllo e poi tutto è cambiato nel giro di pochi minuti. Solo quando siamo totalmente focalizzati sull’avversario di turno siamo competitivi, altrimenti diventiamo vulnerabili”.