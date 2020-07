Arsenal, Arteta: "Grande spirito di squadra, errori del Liverpool anche per il nostro pressing"

Le parole di Arteta dopo Arsenal-Liverpool 2-1.

Prova di grande carattere e sacrificio per l’Arsenal, che vince per 2-1 contro il Liverpool fresco campione d’Inghilterra. Queste le parole del tecnico dei Gunners Mikel Arteta a fine partita: “Il calcio è proprio strano. Abbiamo dominato la sfida contro il Tottenham, persa pagando a caro prezzo alcuni errori, mentre oggi abbiamo vinto pur non avendo quasi mai il possesso del pallone. Ci abbiamo creduto e abbiamo messo in campo grande spirito. Quando vinci le scelte sono giuste, quando perdi sono sbagliate: ho schierato i giocatori per me migliori per questa partita e consentito ad altri di riposare. Gli errori di Van Dijk e Alisson? Sono arrivati anche perché abbiamo giocato in modo aggressivo, pressando con buona continuità. Ora possono analizzare la partita, vedere cosa potevamo fare meglio e preparare la sfida di FA Cup contro il Manchester City”.