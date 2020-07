Arsenal, Arteta: "La vittoria in FA Cup può essere d'aiuto per il futuro di Aubameyang"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di FA Cup contro il Chelsea, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato anche di Pierre-Emerick Aubameyang e di una sua eventuale permanenza in caso di vittoria del trofeo, che regalerebbe ai Gunners la qualificazione all'Europa League: "Non amo collegare questi due fattori, ma finanziariamente sarebbe d'aiuto. Hai bisogno di diversi argomenti per convincere un giocatore. Al momento è con noi e penso che dovrebbe essere orgoglioso di esserlo. La fiducia è generata dalla vittoria dei titoli, domani avremo una grande opportunità".