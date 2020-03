Arsenal, Arteta: "Le grandi squadre trovano sempre un modo per vincere"

vedi letture

Il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha così commentato la vittoria per 1-0 del suo Arsenal contro il West Ham, come riportato sul sito ufficiale del club: "Sono molto contento del risultato perchè nelle difficoltà le grandi squadre trovano sempre un modo per ottenere il risultato e noi oggi lo abbiamo fatto, pur non avendo offerto una grande prestazione in termini di gioco espresso. Non credo molto alla fortuna, credo invece nelle qualità che i miei giocatori hanno espresso per portare a casa la vittoria".

Sulla decisione del VAR

"Quando il gol non è stato convalidato ho pensato ok..va bene..Poi il mio staff mi ha detto che il gol era regolare, anche se vista l'attesa prima della decisione finale, non avevo grandi speranze che la tecnologia ci avrebbe aiutato. Non posso lamentarmi del VAR oggi".

Come giudica la prestazione del primo tempo?

"Abbiamo lasciato troppe ripartenze agli avversari, perdendo spesso palla in zone del campo pericolose ma è una cosa che ci può stare quando giochi contro queste difese così chiuse e compatte. Abbiamo faticato nel cercare una manovra fluida e siamo stati spesso imprecisi nell'ultimo passaggio".

Sulla striscia d'imbattibilità

"È importante soprattutto in termini di risultati, perchè c'è ancora da lavorare per vedere ciò che voglio dai miei giocatori. Fa parte del nostro percorso di crescita e siamo sicuri che continuando su questa strada i risultati ci sorrideranno".