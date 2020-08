Arsenal, Arteta: "Ljungberg membro importante del mio staff, lo rispetto molto"

Dopo l'addio di Ljungberg all'Arsenal, il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha detto: "Freddie è stato un membro davvero importante della mia squadra dal mio arrivo. Ha fatto un ottimo lavoro nel raccogliere la squadra quando Unai Emery è andato via e abbiamo tutti il 100% di rispetto per lui come uomo e come allenatore. So che in futuro lo affronterò da allenatore".