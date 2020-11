Arsenal, Arteta: "Mi prendo le mie responsabilità, non ci sono scuse"

vedi letture

Serata da dimenticare per l'Arsenal, sconfitto in casa per 1-2 dal Wolverhampton dopo una brutta prestazione. Queste le parole nel post-partita rilasciate dal tecnico Mikel Arteta, come riportato dalla BBC: "Il Wolverhampton ha fatto due tiri in porta e ha segnato entrambe le volte. Nel secondo tempo la mia squadra ha mostrato resilienza, unione e convinzione per cercare di ribaltare la partita. Abbiamo avuto delle buone occasioni ma tutti i giocatori attraversano dei periodi in cui faticano a segnare. È mia responsabilità far segnare alla squadra più gol. Non ci sono scuse, dobbiamo migliorare".