Arsenal, Arteta: "Non cambio la mia opinione su David Luiz. Se non l'avevo messo c'è un motivo"

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, commenta così la sconfitta maturata dalla sua squadra per 3-0 in casa del Manchester City: "Non so cosa accadrà con il suo contratto, penso che rimarrà con noi. So però cos'è successo oggi, e c'è un motivo se non l'avevo messo dall'inizio. Ho dovuto inserirlo a causa dell'infortunio di Mari, lui ci ha provato ma la cosa non è andata bene per la squadra. Apprezzo che comunque si sia scusato negli spogliatoi dopo l'errore, la mia opinione su di lui non cambia dopo questa prestazione. Gli infortunati invece li stiamo tenendo sotto osservazione, possibile che sapremo qualcosa di più nella mattinata".