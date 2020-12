Arsenal, Arteta: "Non ho bisogno di vittime ma solo di combattenti. Futuro? Non ci penso"

Nella conferenza stampa di oggi in vista della sfida di Carabao Cup contro il Manchester City prevista per domani sera, il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha rilasciato queste dichiarazioni anche sul proprio futuro: "Non mi piace pensare a un possibile addio perché altrimenti penserei in modo negativo e non posso farlo. Al momento devo cercare di essere più positivo possibile. Stiamo attraversando molte difficoltà, l'ultima cosa che voglio è pensare altri problemi in arrivo nei prossimi mesi. Non sto vivendo quel tipo di stato d'animo. Conosco la responsabilità che ho e il motivo per cui sono qui. Tutti sanno che il nostro status non si sarebbe risolto in poco tempo. Penso che all'interno del club, tutti siano coscienti del tempo che serve per uscire da questo momento. Tutto ciò che sento dall'interno del club è supporto e vicinanza e tutti hanno la fiducia che usciremo da questo periodo tutti insieme. Se leggessi tutti i commenti sulla squadra, impazzirei. Quando succedono queste cose ci sono due tipi di persone: i combattenti o le vittime. Ha bisogno di combattenti e non di vittime, perché quest'ultime portano scuse e negatività e incolpano tutti coloro che stanno intorno. Ho bisogno di persone che combattono, pronte a tutto per questo club".