Arsenal, Arteta: "Orgoglioso della squadra, ma dovevamo uccidere la partita"

Arteta, tecnico dell'Arsenal, parla del pareggio maturato in casa contro il Leicester. All'Emirates finisce 1-1 dopo il vantaggio iniziale con Aubameyang e il pari arrivato grazie a Vardy e alla superiorità numerica dopo l'espulsione di Nketiah. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa:

"Sono estremamente orgoglioso della nostra squadra e del modo in cui abbiamo giocato contro questo tipo di difesa e per quanto abbiamo dominato nel primo tempo. Ma chiaramente, saremmo dovuti andare sul tre o quattro a zero e uccidere la partita. Ecco poi cosa succede quando non lo fai. Dobbiamo imparare da questo. Quando giochi contro questa squadra e hai la possibilità, devi uccidere il match. È la quarta volta che dobbiamo giocare in 10 uomini. Non è possibile per così tanto volte e soprattutto contro il Leicester".