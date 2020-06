Arsenal, Arteta parla di Pepe: "Ha un potenziale incredibile ma deve essere sempre decisivo"

Il manager dell’Arsenal Mikel Arteta ha commentato la prestazione di Nicolas Pepe contro lo Sheffield United: “E' molto importante cercare di capire un giocatore e scoprire quali sono i suoi sentimenti, quanto sia stato difficile adattarsi a un nuovo Paese e ad una lingua che non capisce. Non lo conoscevo prima, ma è molto disponibile ed è un giocatore con un potenziale incredibile. Tuttavia, deve migliorare nella cura dei momenti del gioco quando si disconnette un po'. Non può farlo, e sarò molto insistente con lui per provare a cambiarlo. Deve anche essere decisivo in ogni partita perché se è al top è un giocatore che può fare la differenza. Ci sono cose su cui lavorare e migliorare, ma sta andando nella giusta direzione".