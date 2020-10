Arsenal, Arteta: "Partita eccezionale da parte nostra, era l'unico modo per vincere qui"

Grande soddisfazione per Mikel Arteta nel commentare la vittoria ai calci di rigore dell'Arsenal sul Liverpool nel match di Carabao Cup. Queste le sue parole, riportate da thesun.co.uk: "Sono davvero contento della prestazione, penso che i ragazzi siano stati eccezionali. Abbiamo corretto alcune cose rispetto alla partita di lunedì (Liverpool-Arsenal 3-1, n.d.r.) e abbiamo affrontato la gara in maniera super. Abbiamo limitato il Liverpool, abbiamo chiuso ogni spazio, siamo stati molto aggressivi e li abbiamo pressati in maniera asfissiante, credo sia stato davvero una partita eccezionale da parte nostra. Ad l'unico modo per uscire vittoriosi da Anfield è una prestazione di squadra che rasenta la perfezione, cioè quello che abbiamo fatto noi stasera".