Arsenal, Arteta perdona Guendouzi. Il francese resterà ai Gunners

Matteo Guendouzi torna a far parte del progetto Arsenal, secondo quanto riportato dal Daily Telegraph. Mikel Arteta ha deciso di dargli una nuova possibilità e di considerarlo come gli altri elementi in rosa. Negli ultimi tempi il francese era stato escluso dal tecnico per motivi disciplinari e in passato gli atteggiamenti del giocatore non erano stati affatto graditi. Classe 1999, Guendouzi sta per cominciare la sua terza stagione con i gunners.